Nel futuro di Alaba sembra esserci il Real Madrid che - dicono - abbia già raggiunto un accordo di massima per il calciatore. Ma non è questione di soldi.

"Non è una questione economica, un giocatore ha anche bisogno di nuove sfide e mi sono preso del tempo prima di arrivare a questa decisione. Barcellona? Non è un segreto il fatto che io sia in contatto con altri club".