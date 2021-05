Cartellino rosso ai biglietti cartacei e spazio solo ai biglietti online: questa la nuova filosofia del Bayern Monaco per le gare casalinghe della prossima stagione.

Il Bayern Monaco ha annunciato oggi il passaggio ai biglietti digitali per motivi ambientali, una volta revocate le restrizioni all'ingresso agli stadi collegate al Covid-19. "La sostenibilità, la conservazione delle risorse e la riduzione delle emissioni di CO2 sono questioni centrali per l'FC Bayern", spiega in una nota Jan-Christian Dreesen, vicepresidente del club.

Bundesliga Che sfortuna! Tre pallonate in pancia nel giro di 6 secondi 26/04/2021 A 09:14

"Abbiamo deciso di non emettere più biglietti stampati (...) per le prossime partite nell'Allianz Arena", ha continuato, aggiungendo che 350.000 lettere tradizionalmente inviate per posta verranno ora spedite via e-mail.

Papera di Neuer, il Mainz sgambetta il Bayern: festa rimandata

Bundesliga Papera di Neuer, il Mainz sgambetta il Bayern: festa rimandata 26/04/2021 A 08:48