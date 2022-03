Calcio

Bundesliga, Atalanta anche il Bayer Leverkusen frena! Inatteso ko interno col Colonia: gli highlights

BUNDESLIGA - Se i nerazzurri di Gasperini non sono andati oltre al pari al Gewiss Stadium contro il Genoa di Blessin, il Bayer Leverkusen - rivale negli ottavi di finale dei bergamaschi in Europa League - ha addirittura fatto peggio cedendo inopinatamente in casa contro il Colonia. Decide una rete di Schindler al 67'.

00:01:31, 8 minuti fa