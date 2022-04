Uno dei match più complicati della stagione del Bayern risolto da un episodio favorevole nel finale. Gli uomini di Nagelsmann confermano le perplessità emerse a Villarreal e giocano un primo tempo insufficiente senza nessuna palla gol. Nella ripresa cambia il ritmo della sfida con gli ingressi di Davies e Musiala, ma l'Augsburg tiene bene fino al minuto 80.

Lewandowski in Bayern-Augsburg Credit Foto Getty Images

Ad

Un tocco di braccio di Oxford manda dal dischetto Lewandowski che non sbaglia. Una traversa di Kimmich e poco altro la produzione offensiva del Bayern. 3 punti fortunosi che tengono a distanza il Dortmund. Ora testa al ritorno dei quarti di Champions contro il Villarreal.

Champions League Villarreal-Bayern Monaco 1-0, pagelle: Lo Celso incanta, Muller stecca 06/04/2022 A 21:37

Il Tabellino

BAYERN MONACO-AUGSBURG 1-0

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Nianzou, Upamecano, Richards (57’Davies); Kimmich, Goretzka (57’Sabitzer); Gnabry (46’Musiala), Muller (91'Stanisic), Sane (65’Coman); Lewandowski.

Augsburg (3-4-3): Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Oxford; Caligiuri, Maier, Dorsch, Iago; Hahn (76'Gregoritsch), Niederlechner (56’Pepi), Vargas (56’Zeqiri).

GOL: 82' Lewandowski (R.)

ASSIST:

Classifiche e risultati

La cronaca in 7 momenti chiave

46’- LEWANDOWSKI! Prima occasione Bayern! Il polacco in torsione aerea colpisce un cross dalla destra, GIKIEWICZ vola e toglie il pallone dall'angolino.

63’- KIMMICH! Conclusione affilata dai 20 metri e ottimo riflesso di GIKIEWICZ che ci arriva a mano aperta sul suo angolo sinistro.

75’- MUSIALA! Massimo sforzo Bayern! Controllo e tiro dal cuore dell'area e palla fuori. Che occasione!

80'- ATTENZIONE! Tocco con il braccio di OXFORD su colpo di testa di LEWANDOWSKI. VAR!

81'- CALCIO DI RIGORE PER IL BAYERN! Tocco evidente.

82'- GOLLL! LEWANDOWSKI TRASFORMA! Portiere spiazzato.

86'- BOMBA DI KIMMICH SULLA TRAVERSA! Destro da fuori che non darebbe scampo al portiere, palla che si stampa sulla traversa.

Il Migliore

Benjamin PAVARD: prova di sostanza del terzino del Bayern, molto spesso presente in fase offensiva per accompagnare l'azione dei suoi. Poche preoccupazioni difensive per lui quest'oggi.

Il Momento social

Guardiola: "Grazie Klopp, ma non sono il migliore al mondo"

Champions League Un grande Villarreal abbatte il Bayern: Danjuma firma l'1-0 06/04/2022 A 18:39