Il Bayern celebra l'Oktoberfest non solo attraverso la maglia speciale indossata oggi. 7 gol al Bochum in una vera e propria festa per i bavaresi. Apre su punizione, con barriera rivedibile, Sané in una giornata imbarazzante per la difesa ospite. Kimmich fa doppietta, tornano al gol Gnabry e Choupo Moting. Ma il gol più atteso era quello di Robert Lewandowski che sfonda un altro record, andando in gol per la 13esima partita di fila in casa in Bundesliga. Il gol probabilmente più facile della sua carriera, un appoggio sulla linea di porta su assist di un avversario. Un centravanti eterno, tra i migliori di tutti i tempi. Il Bayern va in testa alla classifica, in attesa del Wolfsburg.

Il Tabellino

Bayern Monaco-Bochum 7-0

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic (dal 62'Sarr), Süle, Hernandez, Davies (dal 46' Richards); Kimmich (dal 72' Nianzou), Goretzka; Sane (dal 62'Sabitzer), Müller, Gnabry; Lewandowski

BOCHUM (4-3-3): Riemann; Stafylidis (dal 57'Bockhorn), Lampropoulos, Bella Kotchap, Soares; Losilla, Tesche, Rexhbecaj (dal 57'Lowen); Pantovic (dal 74' Antwi-Adjei), Polter (dal 57'Ganvoula), Holtmann

Gol: 17' Sané, 27' Kimmich, 32' Gnabry, 43' Lampropoulos (AG), 61' Lewandowski, 65' Kimmich, 79' Choupo-Moting

Assist: Sané, Goretzka, Goretzka

Arbitro: Welz

Sané sblocca le marcature con il Bochum Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

17' - SANE!!! Vantaggio Bayern! Punizione dai 30 metri a scavalcare la barriera da posizione leggeremente decentrata! 1-0! Barriera totalmente mal posizionata quella del Bochum.

27' - KIMMICH! Raddoppio Bayern! Assist di Sanè dalla sinistra, KIMMICH è libero di stoppare e girarsi dal cuore dell'area. Palla, deviata da un difensore, in rete. Incredibile la mancanza di marcatura a pochi metri dalla porta.

32' - Eccolo qui! 3-0! GNABRY vola in velocità sulla destra e sfonda la difesa del Bochum, poi davanti a Reimann è bravo a trovare l'angolino.

43' - Autogol pazzesco del BOCHUM! LAMPROPOULOS anticipa il suo portiere con un tocco beffardo in piena area su un filtrante di Muller per Lewandowski.

61' - LEWANDOWSKI!! ECCO IL GOL DEL RECORD! Sane serve al centro, palla toccata da un difensore del Bochum che diventa un assist per il polacco che deve solo toccare davanti alla linea di porta.

64' - E sono 6! Ancora KIMMICH! Sponda di testa di Goretzka e Kimmich batte Reimann in uscita da due passi.

79' - Gol rocambolesco di Choupo-Moting! 3 parate in successione di REIMANN, al quarto tentativo trova il gol Choupo Moting. Peccato per Reimann che era stato superbo.

Il Migliore

Leroy SANE: grande partita dell'ala di Nagelsmann. Ok l'avversario non è certo di spessore, ma almeno metà delle reti dei suoi si sviluppano dalle sue strappate. Apre lui il tabellino su punizione ed è il principale protagonista sull'azione del gol da record di Lewandowski.

Il Momento social

