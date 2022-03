Alla PreZero Arena di Sinsheim, nella gara valevole per la 26a giornata di Bundesliga, secondo 1-1 consecutivo (dopo quello interno col Bayer Leverkusen) del Bayern Monaco, che non riesce ad avere ragione dell'Hoffenheim, in rete al 32' con una scivolata volante di Baumgartner. Lewandowski pareggia all'ultimo respiro del primo tempo, ma non basta alla band di Nagelsmann, che sale a 60 punti, dieci in più del Borussia Dortmund, impegnato domenica 13 marzo in casa con l'Arminia Bielefeld e con un'ulteriore gara in meno rispetto ai bavaresi, che peraltro si sono visti annullare tre gol (tutti giustamente) nella gara di Sinsheim.

Sane Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Champions League Salisburgo-Bayern, pagelle: Camara le prende tutte a centrocampo 16/02/2022 A 23:26

HOFFENHEIM-BAYERN MONACO 1-1

Hoffenheim (3-4-3): Baumann; Grillitsch, Vogt, Posch; Kaderabek (74' Akpoguma), Stiller, Samassékou (61' Geiger), Raum; Baumgartner (74' Bruun Larsen), Kramaric (93' Dabbur), Rutter (46' Bebou). All.: Hoeness.

Bayern Monaco (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Sule, Hernandez; Gnabry, Musiala (82' Sabitze), Kimmich, Coman; Sané, Müller (82' Chopo-Moting); Lewandowski. All.: Nagelsmann.

Arbitro: Robert Schröder di Hannover.

Gol: 32' Baumgartner (H), 45'+2 Lewandowski (B).

Assist: Raum (H, 1-0), Kimmich (B, 1-1).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Samassékou, Grillitcsch, Hernandez, Rutter, Posch.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 16 momenti chiave

5 - DOPPIA CONCLUSIONE RAVVICINATA DI KRAMARIC, SMARCATO DA RUTTER! Prima salva tutto Neuer, poi Pavard: Hoffenheim vicinissimo al vantaggio.

10' - COMAN SCODELLA UNA BELLA PALLA PER GNABRY! Destro al volo spettacolare, ben respinto dall'estremo difensore dell'Hoffenheim Baumann.

13' - RISCHIO AUTOGOL PER L'HOFFENHEIM! Cross basso e teso di Gnabry dalla destra, Vogt ci mette il piedone e Baumann è chiamato al miracolo per respingere in corner.

16' - ALTRO INTERVENTO PAZZESCO DI BAUMANN! Su cross di Coman dalla sinistra, devizione sottoporta di prima intenzione di Müller: il portiere dell'Hoffenheim si allunga e va a toglierla dall'angolino!

27' - GOL ANNULLATO A MÜLLER! Su palla scodellata da Kimmich, zampata del numero 25 ospite, arrivata però in posizione di offside.

Müller Credit Foto Getty Images

32' - GOL DELL'HOFFENHEIM CON BAUMGARTNER! Cross di Raum dalla destra e conclusione volante, in scivolata, dell'austriaco, che insacca nell'angolino opposto: 1-0!

Baumgartner Credit Foto Getty Images

42' - ALTRO GOL ANNULLATO A MÜLLER! Stop di petto in area e rasoterra vincente, arrivato però, anche qui, in posizione di offside.

45'+2 - GOL DEL BAYERN MONACO CON LEWANDOWSKI! Angolo di Kimmich e colpo di testa del bomber polacco che piega i guantoni di Baumann sovrastando in elevazione Samassékou!

Robert Lewandowski Credit Foto Getty Images

47' - GOL ANNULLATO AL BAYERN MONACO, E' IL TERZO DI QUESTA PARTITA! Zampata vincente di Lewandowski arrivata però in posizione di offside!

50' - SANE INCROCIA IL DESTRO BASSO! La palla fa la barba al palo: Bayern vicinissimo al raddoppio.

56' - GNABRY METTE IN MEZZO PER SANE CHE ANGOLA COL DESTRO (non il suo piede)! Baumann, ancora una volta, salva l'Hoffenheim andando a deviare in calcio d'angolo!

67' - PALO DI GNABRY! Il numero 7 ex di turno approfitta di un'incomprense Raum-Vogt e parte in velocità incrociando il destro basso ma colpendo il legno!

69' - ALTRO ERRORE DELLA DIFESA DELL'HOFFENHEIM! Per poco non ne approfitta Musiala, che scarta Baumann (suo il pasticcio in collaborazione con Stiller), ma si ritrova in posizione defilatissima andando a colpire l'esterno della rete.

72' - BAYERN ANCORA A UN SOFFIO DAL VANTAGGIO! Su azione di Coman e velo di Lewandowski, Müller calcia rasoterra superando Baumann, ma non Posch, che salva sulla linea di spalle, forse col gomito e poi sulla successiva ribattuta di Lewandowski. Baumann si rimpossessa quindi del pallone. Vibranti proteste di Mülller.

79' - KRAMARIC SU INVITO DI BRUUN LARSEN! Un rigore di movimento, in pratica: straordinaria respinta da parte di Neuer!

83' - CHOUPO-MOTING DA DUE PASSI! Colpo di testa che sfiora il palo.

Il migliore

Baumann. Nega, partaicamente da solo, la vittoria al Bayern. Saracinesca,

Il peggiore

Vogt. Troppe distrazioni in fase di retroguardia. Graziato da Baumann e dall'attacco bavarese.

"Stop It, Putin": il forte messaggio prima di Eintracht-Bayern Monaco

Champions League Il Bayern rischia, ma Coman la raddrizza al 90': 1-1 a Salisburgo 16/02/2022 A 19:48