Calcio

Bundesliga, Patrik Schick, doppietta con un gol alla Bergkamp: Hoffenheim-Leverkusen 2-4

Patrik Schick ha segnato una doppietta che ha consegnato al Bayer Leverkusen la matematica qualificazione alla prossima Champions League, grazie a una vittoria per 4-2 in casa dell'Hoffenheim. Schick ha segnato due gol portando il suo conteggio stagionale a 24 in 26 presenze in campionato, uno dei quali particolarmente bello.

00:01:37, un' ora fa