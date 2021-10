Calcio

Bundesliga, video highlights Bayern Monaco-Hoffenheim 4-0: Gnabry-Lewandowski-Choupo Mouting-Coman in gol,

BUNDESLIGA - Pur senza Nagelsmann in panchina (out causa Covid), i bavaresi regolano senza patemi l'Hoffenheim mantenendosi in vetta alla classifica della Bundesliga. Bayern avanti con Gnabry poi Lewandowski (destro incantevole sotto l'incrocio dei pali), Choupo Mouting e Coman arrotondano il punteggio e regalano la 7ª vittoria in 9 giornate.

00:01:41, un' ora fa