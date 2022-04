Calcio

Il pasticcio del weekend: Bayern Monaco con 12 uomini in campo per 20 secondi contro il Friburgo, rivediamolo

I bavaresi per 20 secondi hanno giocato in 12. È accaduto tutto al minuto 86', sul risultato di 3-1, durante il match contro il Friburgo. Tutta colpa di una segnalazione sbagliata per l'uscita dal campo di Coman: ecco come è andata.

00:01:00, un' ora fa