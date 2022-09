Calcio

De Ligt condanna il Bayern ad un altro pareggio contro lo Stoccarda: suo il fallo da rigore al 90'

BUNDESLIGA - Il Bayern Monaco, reduce da due pareggi in campionato contro Borussia Moenchengladbach e Union Berlino, ha rallentato la sua corsa per la terza volta. In casa contro lo Stoccarda i bavaresi si sono dovuti accontentare di un punto. Gli ospiti hanno trovato il gol del 2-2 su rigore nei minuti di recupero. L'autore del fallo è stato il difensore ex Juventus, Matthijs De Ligt.

00:00:17, 13 minuti fa