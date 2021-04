Dopo lo 0-0 col Getafe di domenica scorsa, il Real Madrid torna a correre vincendo 3-0 sul campo del Cadice in un match valido per la 31esima giornata di Liga. Grazie a questa vittoria i Blancos agganciano momentaneamente in testa alla classifica a quota 70 punti l'Atletico Madrid che, però, ha una partita in meno (scenderà in campo giovedì sera in casa contro l'Huesca).