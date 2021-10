Una storia dolorosa ma vera che arriva dalla Serie D: il gol di Niccolò Bagatti nell'1-1 in Athletic Carpi-Progresso costa la panchina a papà Massimo Bagatti, che a distanza di 48 ore dal match viene esonerato. Non basta infatti il punto del pareggio firmato da Villanova a dieci minuti dal termine: la decisione di allontanare l'allenatore era già nell'aria, e il -10 dal Rimini capolista ha decretato l'addio all'ormai ex allenatore del Carpi.

"Niccolò è davanti agli spogliatoi che piange perché indirettamente col suo gol pensa di avermi fatto un danno, ma gli ho detto che non deve fare così, ha solo fatto il suo dovere", aveva raccontato papà Bagatti, dimostrando di aver preso con filosofia il gol del figlio.

Non era la prima volta che papà Bagatti si trovava contro il figlio Massimo: nel 2016-17, quando allenava la Correggese, l'aveva avuto contro con le maglie di Castelvetro prima e Castelfranco poi. "Se mio figlio segna ha detto che viene in panchina a esultare…": non è stato così, ma il risultato è stato comunque decisivo.

