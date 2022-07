Semplicemente incredibile quanto avvenuto nel secondo campionato nazionale della Sierra Leone. Domenica 3 luglio 2022, due partite fondamentali per la promozione in Premier League sono infatti terminate con risultati clamorosi: 91-1 e 95-0. Un totale di 187 goal segnati in soli 180' di gioco, qualcosa di difficilmente immaginabile. Gulf FC-Koquima Lebanon (91-1) e Kahunla Rangers-Lumbebu United (95-0) erano infatti due partite fondamentali ai fini dell'accesso in prima serie nazionale ed entrambi i risultati sono stati annullati per evidente manipolazione, per quanto le società e i giocatori coinvolti abbiano dichiarato di non sapere nulla a riguardo.

Prima dell'ultima giornata della Divisione Orientale del Super 10, la seconda serie della Sierra Leone, Gulf FC e Kahunla Rangers erano infatti appaiati a parimerito al 2° posto provvisorio in classifica; il piazzamento finale, in caso di arrivo a pari punti, sarebbe quindi stato decretato dalla miglior differenza reti e avrebbe permesso di partecipare agli spareggi per l'accesso in Premier League soltanto a una delle due squadre. L'aspetto più assurdo della vicenda è dato dal fatto che, all'intervallo, il Gulf FC vinceva già 7-1 e quindi era decisamente avvantaggiato nella corsa al 2° posto in classifica, visto che i Kahunla Rangers erano avanti di sole due marcature.

Al rientro dagli spogliatoi, i Kahunla Rangers hanno iniziato a dilagare, arrivando a un parziale di 30-0 con tre espulsi nelle file del Lumbebu United. La panchina del Gulf FC, in costante aggiornamento con quanto stava succedendo sull'altro rettangolo di gioco, ha così reagito con la "complicità" del Koquima Lebanon ed è iniziato un diluvio di goal che ha perfino portato il primo arbitro ad abbandonare la direzione di gara, per essere sostituito da un assistente. La Federazione ha già aperto un'inchiesta per evidente caso di combine sportiva: "È una vergogna. Una situazione così imbarazzante non resterà impunita. I responsabili verranno consegnati alla commissione anti-corruzione del Paese". Secondo il presidente del Koquima Lebanon la partita contro il Gulf FC sarebbe stata invece una semplice amichevole, "un incontro tra giocatori della comunità locale, inclusi alcuni giocatori di Koquima, organizzato per intrattenere i tifosi" e non un incontro ufficiale, peraltro fondamentale ai fini dell'accesso in Premier League.

