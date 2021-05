Erano davvero in tanti nella chiesa parrocchiale del quartiere Marco Polo di Viareggio per dare l'ultimo saluto a, storico difensore dell'Inter, campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 l'Italia scomparso la scorsa notte dopo una lunga malattia. Tra i tanti - commossi - presenti, anche l'ex presidente nerazzurro, che ha voluto spendere anche qualche parola per ricordare l'amico Tarcisio: "". Insieme a lui, presenti al funerale anche l'ex CT della Nazionale italiana, il compagno del mondiale del 1970 Giancarlo De Sisti oltre che i figli di Armando Picchi, di Giacinto Facchetti e di Ferruccio Valcareggi, ex giocatori e dirigenti di serie A che tanto hanno voluto bene a Burgnich. Un lunghissimo applauso, poi, ha accompagnato per l'ultima volta Tarcisio.