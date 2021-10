È servito uno sviluppatore del noto videogioco Football Manager per scoprire le origini cilene di Benjamin Anthony Brereton Díaz, conosciuto in Inghilterra semplicemente come Ben Brereton: una scoperta casuale riguardante il passato della madre del giocatore che ha permesso alla Nazionale del Cile di puntare su di lui già nell'ultima Copa America. Classe 1999, attaccante del Blackburn, Brereton sta vivendo un periodo di splendida forma: 10 gol in 11 partite in Championship, qualche giorno fa - poi - il gol rivelatosi decisivo per la vittoria del suo Cile contro il Paraguay. Dopo aver indossato la maglia della Nazionale inglese in Under 19 e Under 20, dunque, Brereton ha scelto il Cile: la Roja può solo ringraziare Football Manager.

