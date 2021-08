Dramma per la famiglia Ballack. Come spiega la testata portoghese TVI24, Emilio Ballack, figlio dell'ex calciatore di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea, è morto in un incidente con il quad nei pressi della tenuta che il padre ha comprato in Portogallo e in cui stava trascorrendo l'estate.

Il diciottenne, spiega la testata lusitana, è stato coinvolto nell'incidente nelle prime ore della mattina di giovedì e i pompieri hanno inutilmente cercato di salvarlo. La tragedia è avvenuta a Troia, a sud di Lisbona. Un dramma per la famiglia Ballack, che dal suo matrimonio con Simone Lambe, con cui si è separato nel 2012, oltre a Emilio ha avuto altri due figli, Louis e Jordi. Il tedesco, che si è ritirato nel 2012 dopo essere tornato per due stagioni nel Bayer, ha acquistato la tenuta parecchi anni fa ed è proprio nelle vicinanze dell'abitazione che c'è stato l'incidente che ha coinvolto suo figlio.

Durante l'ultimo weekend, Emilio aveva postato sui suoi social alcune foto del tramonto su una spiaggia portoghese, oltre che degli scatti del Comporta Beach Club, un celebre locale della zona in cui è avvenuto l'incidente. Le notizie che arrivano dal Portogallo spiegano che il quad che guidava il figlio del centrocampista era omologato per la circolazione su strada. I dettagli dell'incidente non sono stati ancora resi noti, si sa soltanto che è avvenuto verso le 2:10 di notte presso il condominio Villas do Mar e che i pompieri della vicina località di Gondola sono accorsi sul luogo e hanno cercato di salvare il diciottenne.

