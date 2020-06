Calcio femminile: scudetto assegnato alla Juventus, campione d'Italia per il 3° anno di fila

La decisione unanime del Consiglio Federale di oggi assegna il tricolore alla Juventus, campione d'Italia per il terzo anno su tre di esistenza della società.

La Juventus è campione d'Italia per il terzo anno di fila nel calcio femminile: in attesa di conoscere l'esito del campionato maschile, anch'esso guidato dalla Vecchia Signora, intanto i bianconeri si cuciono un altro scudetto sulla maglia in campo femminile. La decisione unanime del Consiglio ha infatti assegnato il tricolore alla Juventus, il terzo su tre anni di esistenza della società.

Era stata proprio la Juventus a mal digerire la sospensione del campionato e soprattutto la possibilità che lo stesso non venisse assegnato. Dopotutto la squadra bianconera guidava indisturbata la classifica, con nove punti di vantaggio sulla Fiorentina e sul Milan, senza mai avere incassato una sconfitta, con soli sei match ancora da disputare. Nel palmares del club bianconero, fondato nel 2017, oltre ai tre scudetti consecutivi figurano anche una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

