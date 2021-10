Non sapete chi è Francesco Camarda? Presto lo saprete, se continuerà a fare gol così come sta facendo ora. Si tratta di un ragazzo nato il 10 marzo 2008 - sì avete capito bene - che con la maglia del Milan ha già realizzato quasi 500 gol nella sua giovanissima carriera. Certo, si tratta di partite tra ragazzini, sì tante non sono state nemmeno disputate in 11 contro 11 (si inizia solo da una certa età in poi), ma i suoi numeri fanno davvero impressione: 247 gol in 40 partite nel 2017-18, 172 gol in 31 partite nel 2018-19, 64 gol in 16 partite nel 2019-20, per un totale di 483 gol in 87 partite, ovvero 5,5 gol di media a partita.

Il Milan si tiene stretto il piccolo Francesco, la Nazionale italiana lo ha già precettato, infatti è stato già aggregato alla selezione Under 15: tanto lui è già abituato a giocare con ragazzi più grandi almeno di un anno (2007 solitamente). Gioca insieme al figlio di Clarence Seedorf - Denzel Miguel Viana Seedorf - in tanti vedono in lui la stessa storia di Youssoufa Moukoko, ragazzo prodigio del Borussa Dortmund, capace di esordire prima di chiunque altro in Bundesliga prima e in Champions League poi. Intanto Francesco continua a segnare: l'ultima gara contro il Verona ne ha fatti due, un po' sotto media, ma comunque due.

Ora viene la parte più difficile: confermarsi crescendo (per lui) e cercare di farselo "rubare" dai grandi club (per il Milan).

