Calcio, Infantino e il Mondiale ogni 2 anni: "Facciamolo per i nostri figli"

"Le giovani generazioni sono focalizzate su altre cose, il calcio non più al top per loro": il presidente della Fifa Gianni Infantino è intervenuto dopo il Consiglio Fifa per parlare del progetto di riforma del calendario internazionale che vede al centro soprattutto l’idea di far disputare il Mondiale ogni due anni.

