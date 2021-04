PUMA presenta oggi un nuovo approccio rivoluzionario e innovativo per il design del kit da calcio Away 2021 della Nazionale Italiana. Il nuovo kit è stato svelato come parte della campagna ‘Only See Great’ di PUMA che celebra l’unicità e l’orgoglio nazionale dell’Italia.

Con uno sguardo ai più importanti campionati e non solo, le squadre devono “Pensare solo in grande": in ogni partita, in ogni azione, in ogni occasione. ‘Great’ è una visione. E se vogliamo cambiare il gioco per sempre, dobbiamo cambiare il modo in cui lo vediamo oggi. Ispirata dalla piattaforma ‘Only See Great’, PUMA va oltre lo status quo creando una nuova direzione creativa per il kit Away dell’Italia, offuscando i confini tra calcio e moda.

Italia, svelato in nuovo kit da trasferta Credit Foto Twitter

Calcio Ceferin: "Superlega mai esistita. Agnelli? Io ingenuo" 40 MINUTI FA

Made for millions

Il nuovo kit Away dell’Italia simboleggia la passione, l’orgoglio e l’identità dell’Italia. Il kit non è pensato soltanto per gli 11 giocatori in campo, per i 23 convocati della Nazionale o per la Federazione, è pensato per l’Italia e le milioni di persone che la rappresentano. La maglia mostra con orgoglio sulla parte frontale la scritta ‘Italia’ e i colori della bandiera, in una grafica vivace e brillante accompagnata dal logo FIGC posizionato centralmente con il Puma Cat. Un’importante novità di design è l’utilizzo dello scudetto FIGC, impresso tono su tono sulla maglia, elevando l’identità e l’immagine dell’Italia, così da creare un’estetica visiva sorprendente. I dettagli in Blu Navy aggiungono un tocco raffinato ed elegante al bianco classico della maglia Away.

"Il nuovo kit dell’Italia reinventa il design tradizionale”, ha dichiarato Heiko Desens, Global Director Creative and Innovation di PUMA. “Il nostro obiettivo era creare un design rivoluzionario che portasse novità ed energia. Il kit celebra l’orgoglio nazionale dell’Italia, e vuole ispirare gli Italiani a raggiungere la grandezza agli importanti campionati di quest’estate. Vogliamo continuare ad ampliare i nostri confini e questo è solo l’inizio di un nuovo entusiasmante percorso per PUMA.

Mihajlovic: "Risposta Mancini? Mi ha mandato 3 baci..."

Premier League Superlega? No, Celtic e Rangers nella British Super League 20 MINUTI FA