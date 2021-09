Un 2021 ricco di soddisfazioni per Roberto Mancini. Il tecnico della Nazionale italiana di calcio, che ha guidato gli azzurri al titolo continentale, non potrà fregiarsi solo di un successo che ha interrotto un digiuno lungo 53 anni.

Il ‘Mancio’, infatti, ha ricevuto la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze dello Sport dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per mano del Rettore Giorgio Calcagnini. Il CT ha esposto la sua tesi magistrale su “Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire una team vincente nello sport“, forte della sua esperienza da tecnico di alto livello. Ecco le sue parole, come riporta gazzetta.it.

Voglio esprimere il mio legittimo orgoglio, perché con questo mio riconoscimento viene confermato il valore dello sport a livello sociale.

L’allenatore oggi più che mai svolge un compito da team leader. Il gioco del calcio per motivi tecnici, ambientali, culturali e sociali rappresenta un caso di studio per la gestione di un gruppo di lavoro“, il concetto chiaro espresso da Mancini relativamente all’evoluzione del proprio ruolo e di quanto sia importante nell’interazione di un gruppo che ha un traguardo da raggiungere.

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

