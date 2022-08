"La prossima volta che piangerete per il rincaro di gas ed elettricità, ripensate al prezzo che ogni cittadino ucraino sta pagando per la vostra pace". Ruslan Malinovskyi non usa giri di parole per schierarsi, ancora una volta, contro il conflitto scatenato dalla Russia contro la sua Ucraina. L'attaccante dell'Atalanta si è infatti sfogato con un post su Facebook, in cui ha allegato la foto di un padre che piange suo figlio sedicenne, ucciso lo scorso marzo da un colpo dell'artiglieria russa.

Ad

"Iliya è stato ucciso a Mariupol mentre giocava a calcio. Per niente. Solo perché la Russia è uno Stato terrorista". Questo è soltanto l'ultimo degli appelli via social che Malinovskyi ha lanciato affinché anche il mondo del Calcio possa portare allo stop delle ostilità belliche. Il talento nerazzurro, insieme alla moglie Roksana, fin dall'inizio dell'invasione russa si era impegnato in prima persona per attivare raccolte di fondi e di generi di prima necessità da inviare al suo popolo, martoriato dalla guerra.

Serie A Palomino positivo all'antidoping: chieste le controanalisi 29/07/2022 A 07:52

Gasperini: "Malinovskyi? Il calcio può regalargli un sorriso"

Calciomercato Da Ramsey a Sanchez: gli esuberi che bloccano il mercato 26/07/2022 A 09:51