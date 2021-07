La notizia era nell'aria da giorni e, dopo il completamento del ciclo di visite mediche, ha ottenuto i crismi dell'ufficialità: Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari. Autentico colpaccio del club sardo che si assicura l'ex Roma e Genoa con la formula del prestito dall'Olympique Marsiglia - società detentrice del cartellino - fino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Bandiera della Roma per 5 stagioni dal 2013, Strootman in giallorosso era sopranniminato "Lavatrice" per la particolare abilità di ripulire i palloni sporchi trasformandoli in preziosi assist e suggerimenti per i propri compagni. Con il sodalizio capitolino, l'olandese patì nel 2014 anche l'infortunio del legamento crociato del ginocchio, per cui dovette subire 3 interventi chirurgici e un lunghissimo stop. Nella stagione 2017-18 è tra gli artefici della rimonta dell’Olimpico ai danni del Barcellona, che porta la squadra allora timonata da Eusebio Di Francesco (oggi all'Hellas Verona e l'anno scorso esonerato proprio dal Cagliari in semifinale di Champions League. Chiuderà la sua esperienza nella Capitale dopo 131 presenze, 13 gol e 19 assist.Dopo l'approdo in Ligue 1 con la maglia dell'OM, nella seconda parte della stagione da poco passata in archivio, Strootman ha fortemente contribuito alla salvezza del Genoa con 18 presenze e 4 assist. A Cagliari Strootman potrebbe ritrovare a centrocampo (nel caso in cui il club sardo si assicurerà il giusto accordo con l'Inter) un compagno di mille avventure come Radja Nainggolan.

