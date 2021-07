Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Messi svincolato di lusso

La stampa spagnola, come per esempio AS.com, riporta uno degli eventi più clamorosi di quest’ultimo periodo calcistico. Lionel Messi non ha rinnovato con il Barcellona e pertanto dalla mezzanotte è diventato lo svincolato più di lusso che ci sia. L’ambiente blaugrana è sereno e anche dall’Argentina (con cui Messi sta giocando la Coppa America) arrivano segnali positivi: la Pulce rinnoverà.

La nostra opinione: il contratto richiesto da Messi sfiora cifre impossibili, quindi non è così scontato e automatico che il rinnovo arrivi in maniera facile. Anzi, se si è arrivati a questo punto è proprio perché la trattativa è tutt’altro che semplice e del resto sono pochi i club che possono sostenere il peso di un tale ingaggio. Offerte a quanto pare non ce ne sono e l’unica via percorribile, al momento, sembra quella che l’attaccante abbassi testa e pretese e si accontenti di un nuovo contratto al ribasso, perché il club catalano non può permettersi di più (e la vicenda Superlega l’ha ampiamente dimostrato).

Mbappé non vuole rinnovare col PSG

Anche a Parigi la terra trema: per L’Equipe Kylian Mbappé non vuole rinnovare il proprio contratto. Secondo il quotidiano francese, infatti, il giocatore avrebbe già parlato con diversi membri dela dirigenza parigina, informandoli del fatto che non intende estendere il proprio contratto in scadenza nel 2022, ma comunque vuole proseguire la prossima stagione.

La nostra opinione: bella gatta da pelare per Leonardo & co. Mbappé è sempre stato una certezza all’interno del club della capitale francese e sostituirlo non sarà facile, soprattutto per le sue caratteristiche: è difficile infatti trovare un giocatore che a 22 anni abbia le sue stesse doti. Si potrebbe pensare a un’opportunità di acquistare qualcuno che costi meno, ma la realtà è che al PSG i soldi non sono mai stati un problema, cosa che invece è il versante tecnico, perché nonostante lo squadrone schierato la squadra non è riuscita a vincere la Champions League nemmeno quest’anno, ma neanche la Ligue 1.

CR7, ore per decidere il futuro

Una stagione così poco vincente Cristiano Ronaldo la ricorderà per sempre: niente campionato, niente Champions, niente Europei. Europei a parte, gli obiettivi di club sono quelli più pressanti e il Corriere dello Sport sottolinea come il suo tentennamento nel rispondere a proposito del futuro in una conferenza stampa di qualche giorno fa sia un chiaro segnale del fatto che CR7 ci sta pensando.

La nostra opinione: La Juve si aspettava molto da lui, ma un giocatore solo non può cantare e portare la croce. Del resto a Cristiano non piace perdere e ultimamente invece sta succedendo un po’ troppo spesso per i suoi gusti. Questo potrebbe essere un punto a sfavore della Juvetus, che però sul piatto mette Allegri, allenatore con cui invece il club qualche soddisfazione se l’è tolta. Un altr punto a favore del club è il fatto che, per quanto sia superatletico e superperformante, Ronaldo non è più giovanissimo e ha un ingaggio stellare condito da un costo del cartellino quasi impossibile: quale club sarebbe disposto a fare una spesa del genere? E infatti al momento non sembra che ci siano offerte...

