Gianluigi Buffon è a un passo dal Parma. Secondo Sky, infatti, tra il portiere classe 1978 e il club ducale l'accordo sarebbe a un passo: pronto un contratto di 2 anni. Al Parma, che al termine della stagione 2020-21 è retrocesso in Serie B, Buffon troverebbe il nuovo allenatore Enzo Maresca , suo ex compagno di squadra ai tempi della Juve per due stagioni nei primi anni Duemila. Per perfezionare l'operazione mancherebbe solo il sì definitivo del giocatore, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Buffon , sempre secondo quanto riferito da Sky, avrebbe ricevuto offerte anche da Barcellona e Besiktas per il ruolo di secondo portiere: ipotesi scartate, la preferenza del 43enne portiere è quella di rimanere in Italia.

Buffon e il Parma: 220 presenze e 3 trofei

Parma, per Buffon, significa ritorno a casa. Fu infatti il club emiliano, il 19 novembre 1995, a farlo esordire in Serie A in quell'ormai celebre Parma-Milan 0-0. Prima di trasferirsi alla Juventus nell'estate 2001, Buffon aveva collezionato 220 presenze in gare ufficiali con la maglia dei ducali vincendo una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

