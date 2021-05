Si terrà alle 18.15 di oggi, giovedì 27 maggio, allo stadio Ennio Tardini, la presentazione del nuovo allenatore del Parma Calcio Enzo Maresca. Lo comunica il club che ufficializza così l'arrivo dalle giovanili del Manchester City del tecnico che guiderà i crociati nel prossimo campionato di serie B.

La carriera

Nato a Pontecagnano Faiano (Salerno) il 10 febbraio 1980, Maresca da giocatore ha giocato in serie A e B, ne la Liga spagnola, nella Super Lega greca, e nella Championship inglese, conquistando uno scudetto, due Coppe Uefa, una Supercoppa europea, una Supercoppa italiana, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna e un campionato di serie B.

Dopo aver lasciato il calcio giocato ha iniziato la sua carriera in panchina, ricoprendo il ruolo di vice-allenatore all’Ascoli e al West Ham e di collaboratore tecnico al Siviglia, prima di diventare l’allenatore del Manchester City U23. In questa sua ultima esperienza ha vinto la Premier League 2 battendo tutti i record di punti e gol fatti. Un allenatore giovane, poliglotta, che vanta un bagaglio di esperienza all'estero importante, soprattutto per quanto riguarda i Cityzens, la cui prima squadra è allenata da Pep Guardiola.

