Calcio

Calciomercato - Cristiano Ronaldo-Mbappé: destini incrociati. Correa ufficiale all'Inter

CALCIOMERCATO - Ore infuocate nelle trattative riguardanti CR7 e Mbappé: per il lusitano, il City offre Sterling, la Juventus vorrebbe invece Gabriel Jesus o 30 milioni. Mendes intanto vola dal PSG che, al Real Madrid, chiede ben 220 milioni per l'attaccante francese. Pellegri al Milan per rilanciarsi.

00:00:56, un' ora fa