Arrivano le notti di inizio estate e, insieme al calciomercato classico , arrivano le idee da cogliere al volo per portarsi a casa l'affarone a parametro zero. Nella lista dei giocatori più importanti, in regime di svincolo, ci avrebbero ancora due top player per eccellenza come Lionel Messi e Gialuigi Donnarumma, ma ormai tutti sanno che, ormai, entrambi dovranno solamente ufficializzare - il primo - il rinnovo col Barcellona dopo essersi completamente riappacificato con la società e, il portiere (ormai "ex" del Milan) il proprio passaggio al PSG . Qui di seguito, noi di Eurosport abbiamo selezionato i 10 svincolati di lusso del calcio nostrano e internazionale.

1. Sergio Ramos

L'aver tirato troppo la corda con patron Florentino Pérez, le lacrime all'addio al Real Madrid dopo 16 anni ininterrotti di Casa Blanca e una nuova destinazione da trovare. Onestamente, in questo particolare caso, solo due società al mondo possono permettersi il suo ingaggio, pari a 18 milioni di euro a stagione: i soliti, ovvero, PSG e Manchester City, coi parigini nettamente avanti nella trattativa. Che, nelle ultime ore, si è arricchita dell'interesse del Bayern Monaco.

Sergio Ramos in lacrime nel momento dell'addio al Real Madrid

2. Jérôme Boateng

Ben 363 presenze e 10 centri in 10 anni di Bayern Monaco. Le quotazioni del centrale difensivo fratellastro di Kevin-Prince sono nettamente calate nell'ultimo periodo in cui, tra un infortunio muscolare e l'altro, ha fatto i conti con accuse di violenza domestica sia da parte dell'ex moglie che della ex compagna Kasia Lenhardt, morta suicida il 9 febbraio scorso. Una parabola discendente che hanno portato il Bayern a non avanzare nemmeno una proposta di rinnovo (nemmeno ridimensionata) e il taglio dalla nazionale per Euro 2020 da parte del commissario tecnico Joachim Löw. Ad ogni buon conto, in Italia, il classe '88 è già stato accostato sia alla Roma che alla Lazio.

Jérôme Boateng Credit Foto Getty Images

3. Elesid Hysaj

A proposito di Lazio, i biancocelesti sono a un passo dall'ufficializzare l'ormai ex terzino destro del Napoli, tra i pupilli di Maurizio Sarri, suo padre calcistico tra Napoli ed Empoli. Difficile che lo si vedrà vestire una maglia diversa da quella delle Aquile capitoline.

Elseid Hysaj, Napoli 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

4. Stevan Jovetic

Quattro anni coi soliti alti e bassi al Monaco. Il giocoliere montenegrino ha dimostrato per l'ennesima volta di non fornire particolari garanzie dal punto di vista dell'integrità fisica, con appena 77 presenze in dall'estate 2017 a oggi, condite comunque da 21 gol. Ora, l'ex Fiorentina si è dichiarato particolarmente voglioso di riabbracciare il calcio della Serie A. Anche in questo caso, tra i club favoriti per metterlo sotto contratto, c'è la Lazio. Il nome, tuttavia, intrigherebbe anche Gian Piero Gasperini all'Atalanta.

Stefan Jovetic buteur face à l'AS Saint-Etienne Credit Foto Getty Images

5. Patrick van Aanholt

L'esterno sinistro è da poco uscito a testa bassa da Euro 2020 dopo l'eliminazione a sorpresa della sua Olanda contro la Repubblica Ceca. Suo anche un erroraccio sottoporta a fine primo tempo. Dopo 4 stagioni con la maglia del Crystal Palace, il classe 1990 potrebbe essere pronto a un'avventura in Serie A. E' attenzionato dall'Inter, come alternativa di mercato a Marcos Alonso del Chelsea.

6. Nicolas Nkoulou

Quattro stagioni al Torino, le prime 3 di altissimo profilo. Arrivato Juric, tuttavia, per il centrale difensivo della nazionale camerunense è arrivata la fine dell'epoca granata. Potrebbe tornare all'Olympique Marsiglia.

Torino Udinese Serie A - Pussetto Nkoulou Credit Foto Getty Images

7. Fabian Balbuena

Difensore centrale dalla grande struttura fisica, forte di testa e difficile da superare, arcigno in marcatura e nelle chiusure. Classe 1991 è una delle colonne della nazionale paraguaiana e il West Ham l'ha lasciato libero.

8. Joshua King

Lasciato libero dall'Everton, l'attaccante norvegese - tecnicamente valido e forte in elevazione - è un'altra ghiottissima proposta del mercato a parametro zero. Su di lui, il fortissimo interesse dell'Aston Villa.

Joshua King Credit Foto Getty Images

9. Robin Quaison

Seconda punta o attaccante esterno dall'ampia mobilità, Robin Quaison è attualmente impegnato con la sua Svezia ai campionati europei. L'ex Palermo, in scadenza col Mainz (34 presenze in 131 presenze dal 2017 a oggi) è finito sui taccuini di Roma e Fiorentina.

Spagna-Svezia, Euro 2020: un contrasto tra Robin Quaison e Pau Torres (Getty Images) Credit Foto Getty Images

10. Ezgjan Alioski

La BBC lo ha inserito nella top11 della fase a gironi di Euro 2020. Sinistro caldo, specialista dei calci piazzati, è dotato di grande corsa e grinta, che spesso e volentieri lo ha portato a collezionare qualche cartellino di troppo. Il nordmacedone classe 1992 - ormai ex Leeds United - potrebbe costituire una buona pista da seguire per il Milan come "vice" di Theo Hernandez.

Egzijan Alioski Credit Foto Getty Images

