Calcio

Calciomercato - Fiorentina: 15 milioni per Sensi; Luis Alberto: idea Milan

CALCIOMERCATO - La Fiorentina insiste per Sensi: all'Inter andrebbero 15 milioni di euro. Sirugu rescinde ufficialmente dal Torino ed è atteso dal Genoa. Super casting per la trequarti, in casa Milan: oltre a Kaio Jorge e Nikola Vlasic, ecco avanzare l'idea Luis Alberto.

00:00:58, un' ora fa