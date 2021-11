l'era Ballardini sta per finire. Il sostituto però è un nome di un certo spessore, soprattutto per i tifosi del Milan: Andrij Shevchenko. La notizia è lanciata da Sky Sport attraverso le parole di Gianluca Di Marzio al termine del sofferto 2-2 del Genoa a Empoli . Il sostituto però è un nome di un certo spessore, soprattutto per i tifosi del Milan:

L’ex attaccante dei rossoneri ed ex commissario tecnico dell’Ucraina è il prescelto dalla nuova dirigenza del Genoa per diventare il nuovo allenatore del Grifone.

Ad

Una scelta che sorprende e che potrebbe arrivare in queste ore, approfittando anche della sosta che permetterebbe all'ex attaccante del Milan di poter lavorare con calma durante questi giorni e in vista della partita contro la Roma, in programma per venerdì 21 novembre. Al momento a Davide Ballardini comunque non è stata ancora comunicata la decisione dell'esonero.

Calciomercato 2020-2021 Barella-Inter, il rinnovo è ufficiale: insieme fino al 2026 8 ORE FA

C’è già anche la formula: contratto di due anni con opzione per la terza stagione. Dunque non un semplice traghettatore, ma appunto un nome per un progetto più a lungo termine. Giusto qualche mese fa Shevchenko aveva terminato la sua esperienza da CT dell’Ucraina raggiungendo i quarti di finale della fase finale degli europei, traguardo mai raggiunto prima nella storia della nazionale del suo Paese.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Calciomercato 2020-2021 La Juve spinge per Vlahovic, Conte chiama Belotti 15 ORE FA