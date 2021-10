Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Solskjaer sulla graticola dopo la figuraccia col Liverpool

La stampa inglese ne è certa: Ole gunnar Solskjaer ha le ore contate. Il Mirror sottolinea come non ci sia alcun disonore nel perdere contro il Liverpool, ma ciò che imbarazza il tecnico del Manchester United è il pesante 5-0 in cui Salah oscura campioni del calibro di Pogba e Ronaldo e che quindi la fine è vicna.

La nostra opinione: il calcio italiano ha probabilmente molta meno pazienza rispetto a quello inglese e quindi è abbastanza normale che al tecnico dei Red Devils sia stata data più di una chance per redimersi. Adesso però la situazione sta diventando critica, perché un settimo posto in classifica non può essere accettabile a campionato già abbondantemente avviato e con nomi di quel calibro in rosa. Ci aspettiamo a breve un annuncio di esonero, perché a quanto pare la squadra non si scuote dal suo torpore.

Kessie-rinnovo, la situazione comincia a preoccupare

Per Tuttosport lo stallo tra Milan e Kessie per quanto riguarda il rinnovo sta cominciando a diventare d’intralcio. Il giocatore a quanto pare è indispensabile per il gioco di Pioli, ma non si trova l’accordo e a quando pare sta prendendo piede l’idea della cessione a gennaio.

La nostra opinione: Kessie è in scadenza e quindi il pericolo di perderlo a parametro zero è molto alto. La strada più utile al gioco dovrebbe essere quella di cedere alle richieste del giocatore, ma non sarebbe quella più utile ai fini delle finanze, visto che comunque il periodo non è roseo per nessuno. Venderlo a gennaio equivarrebbe a svenderlo, ma meglio meno denaro subito che niente del tutto più avanti.

Il Wolfsburg esonera van Bommel

E’ precipitata la situazione al Wolfsburg. Il club, che aveva iniziato con quattro vittorie consecutive, è incappato poi in tre pareggi e una sconfitta, nonché nell’eliminazione dalla Coppa di Germania per mano di una squadra di quarta divisione. Così è saltata la panchina di Mark van Bommel. A comunicarlo è il club stesso.

La nostra opinione: in effetti uscire dal DFB-Pokal contro una squadra sulla carta nettamente inferiore e poi non tornare più a vincere è indice del fatto che qualcosa non va. L’esonero del tecnico è sempre il primo passo che si fa per provare a dare una svolta alla situazione, anche se probabilmente il disagio in cui è caduta la squadra ha radci più profonde, che non dipendono solo dall’allenatore.

