Milan, la pioggia di infortuni riapre il mercato

La notizia di Kjaer era già abbastanza brutta. Contr la Salernitana, però, si è fatto male anche Pellegri e con Ibrahimovic da dosare e Giroud non sempre al top il mercato di gennaio, che non doveva essere contemplato, si riapre inaspettatamente secondo la Gazzetta Sportiva. Si parla quindi di Nikola Milenkovic, Jhon Lucumì, Malang Sarr, Benoit Badiashile, Becir Omeragic e Luka Jovic.

La nostra opinione: i nomi sono tanti ma nessuno è di quelli di prima fascia. Il milan ormai ha adottato una strategia e difficilmente se ne discosterà. Tornare sul mercato, però, a questo punto non è più uno sfizio, ma una necessità se si vuole mantenere questo livello di gioco e continuare ad avere una candidatura almeno per lo Scudetto.

Juve, attaccante cercasi: di nuovo Icardi e Cavani

Per Tuttosport la Juventus sta pensando di correre ai ripari con un nome di peso che faccia gol, visto che gli attaccanti titolari bianconeri hanno qualche difficoltà a bucare la porta: Morata e Dybala non bastano, quindi oltre a Vlahovic, che è sempre il primo della lista, tornano in auge i nomi di Edinson Cavani e Mauro Icardi.

La nostra opinione: il presidente della Fiorentina Commisso sulla questione Vlahovic si è già espresso più volte, quindi non sarà un’operazione facile. Di Icarsi si è già parlato allo sfinimento e di certo l’ultima puntata della telenovela con la moglie-agente Wanda Nara non ha aiutato la reputazione della coppia, che continua a essere un po’ “ingombrante”. Cavani, invece, ha il contratto con il Manchester United in scadenza a giugno, esperienza e classe: che sia la volta buona per rivederlo in Italia?

Napoli-Mertens: si continua?

Dopo la sfida con l’Atalanta, Dries Mertens ha espresso chiaramente la sua volontà d rimanere al Napoli, come riporta Tuttosport. Tutto ciò nonostante non abbia il posto da titolare garantito. Il contratto scade a giugno.

La nostra opinione: sul contratto di Mertens c’è l’opzione di rinnovo per un altro anno, ma la verità è che il belga è legato al Napoli, di cui veste la maglia dal 2013, e a 35 anni (quando il contratto scadrà) non avrà più lo stesso mercato che poteva avere un tempo. Per lui probabilmente rimanere dov’è, pur giocando poco, potrebbe essere la soluzione migliore, anche se non è da eslcudere che la dirigenza possa proporgli una riduzione dell’ingaggio, conoscendo le politiche del club.

