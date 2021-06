Calcio

Calciomercato - Juventus-Locatelli: Dragusin snobba il Sassuolo; Inter, Vidal sogna il Flamengo

CALCIOMERCATO - La volontà del giovane Radu Dragusin rischia di far saltare l'affare col sassuolo per Manuel Locatelli: il difensore rumeno vuole restare alla Juventus. Anche Milan (se va via Leão) e Barcellona su Mikkel Damsgaard dell Sampdoria. Cyprien in prestito dal Parma al Nantes. Inter, Vidal in uscita: "Sogno di giocare al Flamengo".

00:00:57, 15 minuti fa