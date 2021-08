Calcio

Calciomercato - La Lazio sogna Coutinho, la Juventus sborsa 35 milioni per Locatelli

CALCIOMERCATO - Barcellona in crisi economica e con problemi al tetto salariale: in Spagna convinti di un ritorno in Serie A di Coutinho in prestito alla Lazio col club blaugrana disposto a pagare metà dell'ingaggio. La Juventus cede alle richieste del Sassuolo ed è disposta a pagare 35 milioni di obbligo di riscatto (in caso di qualificazione Champions). Il messicano Vasquez ufficiale al Genoa.

00:00:57, 44 minuti fa