Roma: per Mourinho, Pedro è di troppo

A poche ore dal raduno di Trigoria e dal ritiro estivo, il nuovo tecnico giallorosso José Mourinho sta pianificando la posizione dei giocatori dell'attuale rosa. Secondo il Messaggero, tra i giocatori in esubero ci sarebbe il trequartista Pedro, che inizierà ad allenarsi a parte insieme agli altri compagni in uscita Santon, Nzonzi, Pastore e Fazio.

La nostra opinione: chissà se si tratta unicamente di una scelta tecnica, oppure anche Pedro - ma tenderemmo ad escluderlo, visto il personaggio così pacifico e professionale - fa parte di quei calciatori "egocentrici" con cui lo Special One non va d'accordo. Certamente, fare a meno delle straordinarie doti tecniche dell'ex Chelsea e Barcellona è quanto mai discutibile. Ma dopo la vicenda Fiorentina-Ribéry, ormai ci si è abituati a tutto.

Pedro, Roma 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Milan, fumata bianca per il rinnovo di Calabria

Tutto pronto per il rinnovo contrattuale del terzino del Milan Davide Calabria, Classe 1996, il giocatore veste la casacca rossonera da 2007, considerando gli anni di Vivaio. Nuovo contratto quadriennale con scadenza il 20 giugni 2025 per una cifra di poco superiore a 2 milioni a stagione. Lo riporta Calciomercato.com.

La nostra opinione: ormai bandiera del Milan, protagonista di una stagione ragguardevole. Insomma, prolungamento di contratto meritato.

Davide Calabria, Milan 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Genoa vicinissimo a Supryaga, punta della Dinamo Kiev

Un anno fa il Bologna l'aveva inseguito fino alle ultime ore della sessione estiva-autunnale del calciomercato. Poi la Dinamo Kiev aveva deciso di trattenerlo per disputare la Champions League. Ora, invece, Vladyslav Supryaga, classe 2000, sarebbe a un passo dal Genoa che, con un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni, avrebbe superato l'attuale concorrenza del Torino. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: a promuoverlo, il suo allenatore Mircea Lucescu: "Chi lo prende in Italia - ha detto - fa un affare". Nella stagione 2019-2020, 15 gol in 25 presenze nella Premier League ucraina, in prestito al Dnipro-1. Poi, di ritorno alla casa madre, una stagione da subalterno con 2 reti su 17 apparizioni nel torneo domestico (più due presenze in Champions League). Che il Genoa speri di trovare un nuovo prototipo di Krzysztof Piatek?

Vladyslav Supryaga, Dinamo Kiev 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Inter, Esposito al Basilea

Andrà a farsi le ossa in Svizzera e più precisamente al Basilea, Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell'Inter, che ha diviso l'ultima stagione in Serie B tra SPAL e Venezia (con annessa conquista della A ai playoff). Negli scorsi giorni si erano visti nella sede nerazzurra sia il presidente del Basilea (secondo nell'ultimo campionato e iscritto alla prossima Europa League), che l'agente del ragazzo Federico Pastorello. Lo riporta Calciomercato.com.

La nostra opinione: i casi erano due, per crescere. O la maglia di una squadra di bassa classifica in Serie A, oppure un club europeo di medio cabotaggio, con cui accumulare anche esperienza nelle competizioni internazionali. Scelta la seconda strada.

Sebastiano Esposito, Venezia 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Serie B, Cremonese: Ravanelli a titolo definitivo dal Sassuolo

"U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con U.S. Sassuolo per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ravanelli. Nelle precedenti due stagioni in grigiorosso, il difensore ha disputato 50 partite in Serie B realizzando 1 gol".

La nostra opinione: punto saldo dei grigiorossi. Che, probabilmente, avrebbe già potuto affacciarsi a un club di Serie A. E' un classe 1997: di tempo, ancora, ce n'è...

