Atalanta, idea Demiral

Dopo Romero, l'Atalanta vorrebbe pescare ancora una volta in casa Juventus per rinforzare il reparto difensivo. Secondo Sky Sport, infatti, Gasperini avrebbe chiesto alla dirigenza della Dea il turco Merih Demiral. Gli ostacoli, va da sé, sono costituiti dall'ingaggio (fuori budget per l'Atalanta) e dal fatto che la Juve valuti il centrale 30 milioni di euro.

La nostra opinione: Trattativa che qualora dovesse decollare, porterebbe senz'altro con sé una consistente scia di giovani contropartite tecniche. D'altra parte, a certe cifre, in casa Dea è l'unico modo per arrivare alla fumata bianca. Fatta eccezione per la (improbabile) formula del prestito "secco".

Calciomercato 2020-2021 L'Inter su Nandez: ma è l'uomo giusto per rimpiazzare Hakimi? 6 ORE FA

Turchia-Italia, Euro 2020, 11-06-2021: Merih Demiral (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Napoli, obiettivo Nuno Tavares

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli si sta muovendo col Benfica per bloccare il terzino sinistro classe 2000 Nuno Tavares, talento dell'Under 21 portoghese. Il costo del cartellino è di 7 milioni, ma si sta altresì sondando se sia coperto o meno da clausola rescissoria.

La nostra opinione: talento di cui, secondo le prime voci, il Benfica non vorrebbe proprio privarsi. D'altro canto, il Napoli lo deve "strappare" ai lusitani proprio adesso. Tra un anno, le cifre dell'operazione potrebbero infatti schizzare alle stelle.

Nuno Tavares, giugno 2021, con la maglia del Portogallo Under 21 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Fiorentina: Simy, Pavoletti o Milik come vice-Vlahovic

La Fiorentina, in questi giorni, è impegnata a difendersi dagli assalti a bomber Dusan Vlahovic da parte di mezza Europa. Dopodiché, occorre affiancargli un vice, per non restare scoperti in rosa. Il russo Kokorin non ha affatto convinto: fari allora puntati su Nwanko Simy, Leonardo Pavoletti e Arkadiusz Milik. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: un tris di nomi che, certamente, nulla ha a che vedere con un attaccante che, come Kokorin, sembra essersi completamente impantanato in carriera. L'ordine delle preferenze non è casuale: Simy, nella scorsa stagione (nonostante la retrocessione del Crotone), ha dimostrato si essere in uno stato di grazia. E' certamente sprecato per la Serie B.

Nwankwo Simy, Crotone Serie A 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Real Madrid: con Ancelotti, Sergio Ramos può rinnovare

Secondo Sportmediaset, l'approdo alla Casa Blanca di Carlo Ancelotti, favorirebbe il rinnovo e la permanenza del capitano e bandiera del Real Madrid Sergio Ramos. Il contratto del difensore, attualmente, è in scadenza il 30 giugno con voci che l'avrebbero accostato al Manchester City.

La nostra opinione: impossibil pensare che Ancelotti lasci andare Ramos, proprio al momento del suo ritorno al "Bernabeu". I due sono legatissimi...

Sergio Ramos Credit Foto Getty Images

Sampdoria, casting infinito per la panchina: in vantaggio c'è D'Aversa

Panchina senza un padrone in casa Sampdoria, dove ancora si deve risolvere il problema del successore di Claudio Ranieri. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, si starebbero intensificando i contatti tra la società blucerchiata e l'ex tecnico del Parma Roberto D'Aversa. Altri nomi papabili restano Andrea Pirlo, Igor Angelovski (ct della Macedonia del Nord) e Giuseppe Iachini.

La nostra opinione: il divorzio di settimane fa con Ranieri aveva fatto intendere che patron Ferrero avesse le idee chiare sul suo successore. E invece la Samp, ancora oggi, non ha un tecnico.

Roberto D’Aversa abbacchiato per il finale di stagione del Parma Credit Foto Getty Images

Ronaldo-Juve, parole di addio? Buffon torna a Parma

Calciomercato 2020-2021 Ufficiale! "Gigi" Buffon riparte da Parma 10 ORE FA