Borussia Dortmund: già rientrato il "caso Haaland"

E' già rientrato il caso Erling Haaland, in casa Borussia Dortmund. Il talento norvegese, infatti, assente nei primi due giorni di lavoro della squadra giallonera, era stato accostato al Chelsea e al Barcellona dai rumors di mercato. In realtà, oggi si è regolarmente presentato, dopo aver goduto di un paio di giorni di permesso speciale, scambiando anche un paio di palleggi col nuovo tecnico Marco Rose.

La nostra opinione: Haaland sarà grande protagonista del club della Ruhr almeno per un'altra stagione. Qui, da protagonista insostituibile, può raggiungere davvero livelli stratosferici.

Milan: idea Julian Alvarez per la fascia destra

TyC Sports, tuttavia, sul classe 2001 sarebbe forte la concorrenza dell'Aston Villa. Tra i nomi per la fascia destra del Milan , ecco spuntare quello di Julian Alvarez, spia del River Plate e neo campione del Sud America con la maglia dell'Argentina. Secondo, tuttavia, sul classe 2001 sarebbe forte la concorrenza dell'Aston Villa.

La nostra opinione: siamo alle solite. Julian Alvarez è tra le migliori proposte del calcio argentino. La sua valutazione è di poco superiore ai 15 milioni, ma se - a far capolino - c'è una squadra di Premier League inglese, il potere d'acquisto per i club italiani (anche di vertice), precipita improvvisamente.

Inter: "No" di Dalbert alla Turchia. Ci prova il Cagliari

Secondo il Corriere dello Sport, l'esterno mancino brasiliano dell'Inter Dalbert,.di rientro dal prestito al Rennes, avrebbe rifiutato il Trabzonspor. In particolare, la moglie non vorrebbe trasferirsi in Turchia. Nella trattativa, allora, si sarebbe inserito il Cagliari.

La nostra opinione: giocatore che l'Inter non vede l'ora di liberarsi. Anche quella del nuovo corso e "al risparmio" di Simone Inzaghi. Per il Cagliari sarebbe un autentico colpaccio. Che si può tranquillamente fare, in considerazione degli ottimi rapporti tra i due club.

Sampdoria: "Keita Baldé può tornare? Magari..."

Prime operazioni di mercato anche in casa Sampdoria. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, intervenuto sull'attaccante Keita Baldé (rientrato al Monaco dopo il prestito), si è così espresso in un'intervista al Secolo XIX: "Se Keita Baldé può tornare alla Samp? Magari... Le nostre porte sono sempre aperte. Inoltre è l'idolo di mio figlio Rocco, che il 5 agosto fa i conti. Mi chiede sempre di lui: speriamo di poterglielo regalare nuovamente".

La nostra opinione: attaccante di valore assoluto e da cui un club come la Samp non può prescindere, con 7 reti nell'ultima stagione. Col Monaco è rottura: i blucerchiati faranno di tutto per riportarlo a Marassi.

Piccoli-Spezia: nuovo prestito dall'Atalanta

Secondo Sportmediaset, Roberto Piccoli giocherà un altro anno allo Spezia. L'attaccante classe 2001 verrà nuovamente prestato dall'Atalanta (proprietaria del cartellino) al club ligure. Su Piccoli, nelle ultime settimane, si era fatto particolarmente forte l'interesse dell'Empoli neopromosso.

La nostra opinione: giusto restare allo Spezia, con cui si è già ottimamente espresso. Poi, con un allenatore così bravo coi giovani come Thiago Motta, ci sono i presupposti per fare addirittura meglio.

