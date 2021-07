Meïté al Benfica; contratto di 5 anni

A Bola", Rientrato al Torino dopo il prestito al Milan, il centrocampista Soualiho Meïté è in procinto di trasferirsi al Benfica per 7 milioni firmando un contratto fino al 2026 e in Portogallo, come riportato dalla testata "", ne sono certi

La nostra opinione: recupera palloni polmonare con una discreta qualità che, però, almeno nell'ultima stagione, si è vista solo a tratti e non ha assolutamente colpito mister Stefano Pioli. Ai ritmi più "morbidi" del campionato lusitano, può certamente fare la differenza su tutti i fronti.

Napoli: per Spalletti Koulibaly è incedibile

Secondo Sportmediaset, Luciano Spalletti avrebbe riferito a chiare lettere a patron Aurelio De Laurentiis che Kalidou Koulibaly non dovrà muoversi dal Napoli, perché considerato colonna insostituibile della retroguardia. L'agente del senegalese, tuttavia, ha in programma incontri con almeno un paio di top club europei come PSG e Manchester United. Ad ogni buon conto, proprio De Laurentiis non inizierà a trattare da una cifra inferiore ai 60 milioni di euro.

La nostra opinione: il vicecapitano del Napoli è insostituibile. Senza quel baluardo, è inutile girarci intorno, la difesa del Napoli sarebbe completamente da rifare. Giusto fare uno sforzo e trattenerlo, come suggerisce proprio Spalletti.

Fiorentina: super offerta al Verona per Zaccagni e Lovato

Secondo La Nazione, la Fiorentina avrebbe avanzato una maxi offerta all'Hellas Verona, per avere in viola il trequartista Mattia Zaccagni e il difensore della nazionale italiana Under 21 Matteo Lovato: 25 milioni più il cartellino del centrocampista Alfred Duncan, rientrato dal prestito al Cagliari.

La nostra opinione: due nomi dalla qualità assoluta, senza ombra di dubbio. E che alla Fiorentina potrebbero fare fuochi e fiamme. Resta un dubbio, in casa scaligera. Va bene l'approdo di un nuovo e completamente diferso progetto tecnico-tattico, quello di mister Eusebio Di Francesco, ma dall'aria che tira in sede di calciomercato, è come se si stesse completamente depauperando il prezioso lavoro messo a punto negli ultimi due anni da mister Ivan Juric, ora timoniere del Torino.

Everton, l'ex Milan Begovic è il nuovo secondo portiere

Asmir Begovic è ufficialmente il nuovo secondo portiere dell'Everton. L'estremo difensore bosniaco, classe 1997, ha lasciato da svincolo il Bournemouth (dove l'anno scorso era tornato dopo il breve prestito al Milan) per raggiungere i Toffees di Rafa Benitez: contratto annuale più opzione di rinnovo. A inizio mese Begovic era stato accostato al Genoa.

La nostra opinione: tornato titolare in Championship al Bournemouth, Begovic si rimaschera da riserva. "Secondo" in un top club, è un ruolo che gli si addice, a nostro avviso. L'esperienza non gli manca di certo.

Serie B, Pisa: ufficiale il terzino Filippo Berra

"Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società SSC Bari il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Berra. Difensore di fascia destra, classe 1995 Berra è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Udinese prima di intraprendere esperienze importanti con le maglie di Carrarese, Pro Vercelli, Bari e Pordenone: con i neroverdi friulani nella passata stagione ha collezionato 28 presenze (1 gol) nel campionato cadetto. Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2023"-

La nostra opinione: giocatore che ha bene impressionato con tutte le magliette che ha vestito, tanto che - a un certo punto della sua carriera - si era ipotizzato anche di vederlo in massima serie. Che, a cavallo dei 26-27 anni sia la volta buona con gli ambiziosi toscani di mister Luca D'Angelo?

Gollini verso il Tottenham; Dalbert è del Cagliari

