Tottenham: Alderweireld riparte dal Qatar

Dopo sei stagioni con la maglia del Tottenham, il difensore nazionale belga Toby Alderweireld ripartirà dal Qatar. Gli Spurs lo hanno venduto all'Al-Duhail (club frequentato, nel recente passato da Medhi Benatia e Mario Mandzukic) per una cifra pari a 13 milioni di sterline (15,25 milioni di euro).

La nostra opinione: a lungo inseguito dalla Roma (nel "pre" Mourinho) e da mezza Europa, il centrale difensivo classe 1989 ha deciso di seguire la scia del "dio denaro" e rendere il più "morbido" possibile il suo finale di carriera.

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Napoli, idea Vecino per sostituire l'infortunato Demme

Trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Questa l'entità dell'infortunio patito da Diego Demme durante la partita amichevole contro la Pro Vercelli di sabato scorso. Per far fronte al consistente stop del mediano italo-tedesco, il Napoli avrebbe pensato a Matias Vecino dell'Inter. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

La nostra opinione: difficile che la trattativa vada in porto. Simone Inzaghi, infatti, è fermamente convinto a trattenere l'uruguaiano nella rosa nerazzurra.

Matias Vecino, Inter 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Cagliari: Godin verso il Besiktas

E' il Besiktas il club in pole position per Diego Godin, che il Cagliari - nonostante il contratto fino al 2023 con l'uruguaiano - scaricherà per risistemare il bilancio societario.

La nostra opinione: nella Super Lig turca e con la maglia dei campioni, che affronteranno certamente i gironi della prossima Champions League, Godin può dare ancora molto. Molto fiducioso si è dimostrato il vice-presidente del club bianconero Emre Kocadag, che ha parlato ai microfoni di Hurriyet: "Il giocatore ci ha chiesto di poter riflettere in questi giorni, ma pensiamo che la trattativa possa andare in porto".

Genoa: Zappacosta può tornare

Dopo l'ottima seconda parte della scorsa stagione in rossoblù, il Genoa non vuole proprio mollare il laterale destro Davide Zappacosta. Rientrato al Chelsea, è subito stato rimesso sul mercato dai Blues. I quali chiedono una cifra abbordabile per il Grifone: 5 milioni di euro. Il club di patron Preziosi sta cercando di convincere il giocatore di ridursi l'ingaggio, che a Stamford Bridge ammonta a 2,5 milioni a stagione.

La nostra opinione: sarebbe l'operazione più importante del calciomercato estivo dei rossoblù. Con mister Ballardini, Zappacosta ha dimostrato di poter lavorare alla grande.

Davide Zappacosta, Genoa 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Salernitana: ufficiale il terzino sinistro Ruggeri dall'Atalanta

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’esterno sinistro classe ’02 Matteo Ruggeri".

La nostra opinione: Già 6 presenze nell'ultima Serie A con la Dea, Ruggeri è un prospetto davvero interessante che, alla Salernitana e con le giuste garanzie di continuità, potrà e saprà farsi le ossa.

Matteo Ruggeri, luglio 2021, Salernitana Credit Foto From Official Website

Donnarumma para, Jorginho segna: esplode la festa dei tifosi!

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02