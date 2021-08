Calcio

Calciomercato - Lukaku-Chelsea, trattativa "monstre" aperta; Cagliari, Nandez: "Inter? Non so nulla"

CALCIOMERCATO - Comincia a scricchiolare il muro dell'Inter su Romelu Lukaku: il Chelsea lo "rivuole" per 120 milioni più Marcos Alonso. Salvatore Sirigu ufficiale al Genoa. Atalanta: Christian Romero ormai certo al Tottenham per 50 milioni più 5 di bonus. Alla Dea, in difesa, Merih Demiral della Juventus. Nahitan Nandez rientra in Sardegna: "Per ora penso solo al Cagliari".

00:00:57, 34 minuti fa