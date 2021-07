Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Luis Alberto-Milan si può fare? Con le contropartite sì 15/07/2021 A 15:34

Milan, idea Brandt

Occhi in casa del Borussia Dortmund per trovare un trequartista all’altezza dopo l’addio di Calhanoglu. L’affare deve essere economicamente sostenibile - scrive la Gazzetta dello Sport - e il club rossonero punta a un prestito con diritto di riscatto. Soluzione che pare il Dortmund avesse già messo in conto trattando con la Lazio. Si potrebbe chiudere a cinque milioni per il prestito più un diritto di riscatto a 22. Un bell’investimento per l’erede di Calhanoglu, e al fixing attuale Brandt sembra molto più raggiungibile di Vlasic.

La nostra opinione: l’ultima pista rossonera è quella che porta al tedesco Julian Brandt. Acquistato dal Bayer Leverkusen nel 2019 e poco utilizzato nell’ultima stagione, dopo la cessione di Sancho, potrebbe trovare più spazio, ma non si accontenta. La Lazio lo segue da un po’ ma tra le sue preferenze potrebbe esserci proprio il Milan.

Derby di Genova per Jovic?

Ha davvero dell'incredibile la notizia rimbalzata dalla Spagna e ripresa dalla Gazzetta dello Sport: Luka Jovic potrebbe approdare in Serie A. Il giovane attaccante di proprietà del Real Madrid cerca un club dove potersi esprimere con maggiore continuità, senza troppa pressione, per ritrovare lo smalto che l'aveva contraddistinto un paio di stagioni fa all'Eintracht Francoforte. Per questo motivo potrebbe arrivare in Italia, non però in un club di prima fascia. Nelle ultime ore è stato, infatti, registrato un forte interesse da parte di Genoa e Sampdoria per Luka Jovic.

La nostra opinione: il Real Madrid è intenzionato a cedere l'attaccante 23enne in prestito, sperando di vederlo tornare sui propri livelli. L'idea è quella di favorire una valorizzazione del calciatore in modo tale da poterselo poi godere al meglio in vista delle prossime stagioni. Tra le società interessate al ragazzo ci sarebbero anche Genoa e Sampdoria, senza dubbio le più attive. Nei giorni scorsi ci sono stati frequenti contatti con Fali Ramadani, agente del calciatore. Tutto dipende proprio dal ragazzo visto che anche la questione stipendio si risolverebbe con un cospicuo aiuto del Real Madrid, disposto a pagare buona parte dell'ingaggio pur di cedere il ragazzo in prestito.

Roma, Vina è in arrivo

In arrivo domenica nella capitale, salvo ritardi con i voli, Matias Vina, il terzino sinistro che la Roma ha acquistato dal Palmeiras. Il difensore è atteso a Fiumicino nel tardo pomeriggio con un volo con scalo proveniente dal Brasile. Non è ancora chiaro se dovrà fare la quarantena o avrà il permesso di volare in Portogallo con la Roma (partenza lunedì mattina), ma intanto Mourinho avrà a disposizione il sostituto di Spinazzola.

La nostra opinione: sono stati risolti tutti i nodi relativi al pagamento e l'uruguaiano può imbarcarsi direzione Italia, cosa che ha effettivamente fatto intorno alla mezzanotte italiana. Una volta nella capitale, visite e firma anche se c'è il nodo quarantena: per chi arriva dal Brasile al momento è previsto un isolamento di dieci giorni. Nel Palmeiras impegnato stanotte contro il Fluminense infatti non era né tra i titolari né in panchina, segnale della trattativa portata a termine da Tiago Pinto. La Roma ora è pronta ad abbracciare il vice Spinazzola.

Mourinho: "I giornalisti? Ho cambiato già 3 volte il telefono"

Serie A Calhanoglu: "Milan? L'unico che mi voleva era Pioli" 15/07/2021 A 09:34