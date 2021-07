"Matias Viña? Arriva". La buona notizia, in casa Roma, viene trasmessa proprio dal general manager giallorosso Tiago Pinto, che si prepara dunque ad accogliere il terzino sinistro della nazionale uruguaiana (con passaporto italiano) proveniente dai brasiliani del Palmeiras. Viña arriverà a titolo definitivo per 10 milioni di euro più 3 di bonus. Il 40% dell'offerta verrà quindi girato al Nacional Montevideo, club che ha cresciuto il classe 1997.

Matias Viña, Palmeiras 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Xhaka: trattativa dura ma incanalata

Calciomercato 2020-2021 Roma, arriva Matias Viña: ecco il sostituto di Spinazzola 20 ORE FA

In fase d'entrata, nelle altre operazioni di mercato , c'è sempre l'affare Granit Xhaka, giunto a una fase di stallo: l'Arsenal chiede 20 milioni di sterline, ovvero 23 milioni euro. La Roma ne prone 15 (milioni di euro) più 2,5 di bonus facilmente raggiungibili. In uscita, invece, c'è Justin Kluivert (al Nizza per 10 milione) e il portiere Robin Olsen, al Lilla per altri 5.

Granit Xhaka, Svizzera, Getty Images Credit Foto Getty Images

E poi c'è Totti: "Non tornerà"

Ma c'è anche il capitolo Francesco Totti da affrontare. I tifosi chiedono a gran voce un suo rientro ufficiale in società e l'ex capitano lo vorrebbe tanto. Pinto, tuttavia, ha gelato l'ambiente: "La sua voglia non è la mia", allontanando ogni possibile voce. Si resta, allora, con le parole "diplomatiche" dell'amministratore delegato giallorosso Guido Fienga: "Francesco sta facendo il suo percorso professionale. Fa scouting, cresce e sviluppa giovani calciatori di talento, collaborando proprio con l'AS Roma. Lui non chiede ruoli ufficiali e anche a noi, per il momento, va bene così. Il suo lavoro resta prezioso".

totti euro 2020 Credit Foto Getty Images

Mourinho: "All'Inter nessuno come me e Herrera"

Amichevoli Mourinho fa bis: 2-0 Roma alla Ternana, Dzeko capitano IERI A 18:25