Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il Barcellona avvia l’operazione Xavi

Xavi Hernandez è uno dei nomi rimasti nel cuore del popolo del Barcellona: pilastro di una delle squadre più forti della storia in una rosa in cui c’erano nomi come Iniesta, Puyol e Messi, l’ex giocatore ora è tecnico dell’Al-Sadd e a quanto pare, secondo Marca, è il principale indiziato per sostituire sulla panchina blaugrana Ronald Koeman, più in bilico che mai.

La nostra opinione: sarebbe una bella fiaba se Xavi potesse tornare al Barcellona che l’ha reso grande e che lui ha reso grande a sua volta, ma queste storie romantiche, purtroppo, non sempre hanno il lieto fine. In Italia abbiamo diversi esempi di bandiere di una squadra che poi, lanciati allo sbaraglio sulla stessa panchina, hanno fallito. Il caso più recente è quello di Andrea Pirlo alla Juventus, ma possiamo anche ricordare Filippo Inzaghi al Milan e di casi ce ne sono tanti altri: stiamo parlando di allenatori giovani (lo stesso Xavi ha 41 anni) che hanno poca - o nessuna, nel caso di Pirlo – esperienza e che possono incontrare delle difficoltà nel misurarsi con una squadra di così alto livello.

Milan, l’affare De Ketelaere si complica

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, uno degli obiettivi del Milan ha rinnovato il contratto con il prprio club, alzando quindi la posta per un’eventuale operazione. Si tratta di Charles De Ketelaere, centrocampista offensivo del Club Brugge. Il contratto è stato prolungato fino al 2024.

La nostra opinione: il Milan si era già interessato a lui durante la sessione di mercato estiva e sarebbe potuto tornare alla carica a gennaio. A questo punto la questione si complica, perché il classe 2001 belga evidentemente sta bene dov’è e il club ha intuito il suo valore, facendo in modo che eventuali trattative partano da una base più alta, considerando che il cartellino vale già ora attorno ai 16 milioni di euro.

Vanare ha chiesto a Pogba di restare al Manchester United

Spunta qualche retroscena di mercato dalla Premier League. Raphael Varane, arrivato quest’estate al Manchester United dal Real Madrid, racconta quant’è stato importante Paul Pogba per la sua scelta, ma ora gli sta tra le righe chiedendo di restare tra i Red Devils, come riporta The Sun:

Ovviamente è una sua decisione, ma spero che resti qui a lungo. È un giocatore fantastico, indubbiamente spero che rimang.

La nostra opinione: la questione Pogba è delicatissima. Novello Figaro, tutti lo cercano e tutti lo vogliono, ma il prezzo del suo cartellino e anche del suo stipendio sono alti. Lo united è tornato a essere uno squadrone almeno sulla carta, ma fatica ancora a trovare risultati (non è un buon segnale la sconfitta con West Ham in League Cup). Perciò bisognerà vedere come andranno i prossimi mesi, perché Pogba è ancora giovane e ha davanti a sé l’interesse di club che vincono davvero: potrebbe essere molto difficile trattenerlo, stavolta.

