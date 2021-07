Balotelli: futuro prossimo in Turchia

Negli ultimi anni è stato più volte accostato alla Turchia. Ora, sembra proprio essere arrivata la volta buona: Mario Balotelli parrebbe a un passo dall'Adana Demirspor, club neopromosso nella massima divisione. Tuttosport, nell'edizione odierna, riporta le parole del suo presidente Murat Sanchak: "All'85% verrà da noi. Dicono che siamo matti a tesserarlo ma, vedrete, sapremo gestirlo".

La nostra opinione: a differenza di quanto accadde col Besiktas, non più tardi di un anno fa, questa volta Super Mario non ha particolari margini per fare il "prezioso". Meglio che accetti subito, prima di ritrovarsi ancora una volta svincolato.

Tottenham, parla Paratici: "Vogliamo tenere Kane"

In una recente intervista a Sky Sport, il nuovo direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici, ha parlato di bomber Harry Kane: "Tenere Kane non è solo un mio obiettivo, bensì quello dell'intero club. E' un giocatore fantastico e non vedo l'ora di vederlo all'opera. Abbina le caratteristiche da bomber fisico ed esplosivo, all'eleganza degli uomini-assist. Quelli che lo considerano solamente un centravanti, non prende in considerazione tutti i passaggi vincenti per i propri compagni. Non l'ho ancora sentito: lo farò dopo l'Europeo, perché ora è giusto che rimanga concentrato sugli obiettivi della nazionale inglese".

La nostra opinione: Il City si svenerebbe per Kane. Ma potrebbe tranquillamente farlo anche il Tottenham, trattandosi del suo giocatore bandiera. Alla fine, è molto probabile che gli Spurs troveranno argomenti convincenti.

"Ribéry vuole giocare fino a 40 e attende un'offerta"

Lo conferma la Bild, secondo cui il talento ex Bayern Monaco svincolato dalla Fiorentina, non vuole assolutamente porre il freno alla sua carriera. Preferibilmente, il francese vorrebbe continuare in Italia. Tra le squadre papabili interessate, la Sampdoria.

La nostra opinione: fa specie vedere un fuoriclasse di tale portata reclamare un contratto come un semiprofessionista precario. Inspiegabile la decisione della Fiorentina, anche a fronte di un nuovo corso tecnico-tattico. Ne approfittino i blucerchiati.

Spezia: Terzi si svincola e tratta col Vicenza

Finisce l'epoca Claudio Terzi, 218 partite e 5 gol con la maglia dello Spezia. Il difensore 37enne - ormai ex capitano dei liguri - sta trattando in Serie B con il Vicenza per portare avanti la sua carriera.

La nostra opinione: si chiude un'era. Giocatore che ha preso per mano lo Spezia dal 2015 fino allo scorso 30 giugno. Se il "Lane" riuscirà ad aggiudicarselo in cadetteria, farà davvero un grande affare.

Juventus, ufficiale: Vrioni in prestito in Austria

La Juventus ha ceduto ufficialmente in prestito l'attaccante italo-albanese della squadra Under 23 Giacomo Vrioni al WSG Tirol, formazione della Bundesliga austriaca. Il classe 1998 ha dichiarato: "Sono entusiasta di questa nuova avventura, ho già conosciuto i miei nuovi compagni e non vedo l'ora di iniziare. Ci prepareremo subito per la gara di coppa e per l'inizio di campionato".

La nostra opinione: due reti nell'ultimo campionato di Serie C, numerose convocazioni in prima squadra e tanto bisogno di fare esperienza. Giusto così.

