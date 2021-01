Ali Koc, presidente del Fenerbahce, ha un disperato bisogno di soldi e per trovare risposta a questa necessità ha lanciato la "campagna Mesutol", chiedendo ai tifosi del club di inviare un messaggio al numero 1907 per rimpinguare le casse societarie che vedono un debito di quasi 520 milioni di euro.

Ozil vola in Turchia: triennale con il Fenerbahce

Il tutto per pagare Mesut Ozil, che ha recentemente firmato con il club turco dopo aver accettato una riduzione dell’80% del suo stipendio (da 400.000 a 75.000 euro a settimana) per un totale di 4 milioni di euro all'anno. Un atto nobile, ma comunque fuori scala per i turchi che sperano di avere un rientro dell'investimento sotto due aspetti: magliette vendute e qualificazione alla prossima Champions League.