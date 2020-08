Il Comune ha verificato la presenza in pianta stabile nell'appartamento del padre di Leo Messi e ora l'Inter ci crede davvero, nel frattempo il City continua a guardare a Napoli. Si ferma per ora, invece, l'assalto del Liverpool a Thiago Alcantara.

Papà Messi è residente a Milano: l’Inter continua a sognare

La Gazzetta dello Sport rende noto che a Jorge Messi, papà e agente di Lionel, è ufficialmente residente a Milano. Si sapeva già, infatti, che Messi sr. aveva comprato un appartamento nella zona di Porta Nuova, ma in settimana gli incaricati comunali si sono recati da lui per verificare l’effettiva presa di possesso e abitazione stabile e hanno concesso quindi la residenza. E l’Inter continua a sognare.

Serie A Il Napoli blinda Di Lorenzo e Mario Rui: rinnovi fino al 2025 DA 9 ORE

La nostra opinione: le ragioni fiscali per cui prendere la residenza a Mmilano, visto che il signor Jorge è il curatore patrimoniale del figlio e che il suddetto ha già avuto pendenze con l’erario spagnolo sono ovvie. Però perché proprio a Milano e non a Roma, Firenze, Venezia, tutte città che dal punto di vista artistico hanno di sicuro da offrire qualcosa di più rispetto al capoluogo lombardo? Se 2+2=4, è lecito pensare che qualcosa stia bollendo in pentola, anche perché questi movimenti ricordano abbastanza quelli che hanno portato poi Cristiano Ronaldo ad accasarsi a Torino: da fantascienza si è passati a movimenti immobiliari più o meno in secreto e alla fine il portoghese è con la Juventus da due anni. Insomma, mai sperarci troppo per evitare di rimanere delusi, però Leo Messi a Milano sarebbe un gran bel vedere per tutto il calcio italiano, e non solo per quello nerazzurro.

City, nuova offerta per Koulibaly

Il Corriere dello Sport racconta di come, nonostante la Champions League stia per ripartire, il Manchester City non molli la presa nemmeno sul mercato e in particolare su Kalidou Koulibaly, per il quale era goà stata avanzata un’offerta dai Citizens da 70 milioni e rifiutata dal Napoli, che ne vorrebbe almeno 90. Nel frattempo, il procuratore del giocatore è stato visto a Capri, presumibilmente per parlare con Aurelio de Laurentiis, che d’estate è di stanza sull’isola.

La nostra opinione: benché parlare di mercato tra due squadre che sono ancora in corsa per una competizione di prestigio sia un po’ controproducente, è normale che il City, se davvero interessato, resti attaccato all’idea di acquistare il giocatore, che comunque ha una clausola rescissoria valida solo per l’estero da 150 milioni di euro. Sarà dunque una trattativa delicata e complicata, anche perché Koulibaly ha un contratto fino al 2023, è legatissimo al Napoli e il popolo azzurro lo ama, perciò tutti i tasselli dovranno incastrarsi alla perfezione perché si possa vedere andare a buon fine un’operazione del genere.

Bayern e Liverpool in stallo per Thiago Alcantara

Nel suo riepilogo sul mercato estero, Tuttosport fa luce sulla situazione di stallo che si è creata tra Bayern Monaco e Liverpool per il passaggio di Thiago Alcantara. I bavaresi, infatti, sarebbero pronti a trattare per la cessione, ma i Reds hanno fatto un passo indietro per questioni finanziarie: finché non ci sono soldi, in buona sostanza, non c’è base su cui trattare.

La nostra opinione: dopo il grande successo di questa stagione, il Liverpool deve mirare a riconfermarsi, ma far quadrare il bilancio è chiaramente un gioco complesso di entrate e uscite. Sarà un’uscita consistente, dunque, a dare al club la possibilità di mettere dei soldi sul piatto e si dovrà vendere qualcuno (Naby Keita, per esempio) per poter trattare serenamente, anche se un buon punto di partenza già c’è, perché a quanto pare il centrocampista è un’espressa richiesta di mister Klopp. Attenzione, però, a non aspettare troppo, perché il PSG si sarebbe già portato avanti con un'offerta concreta.

Serie A Le 5 trattative che vi siete persi oggi (06/08) DA 10 ORE

Play Icon