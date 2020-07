Edicola: Skriniar non convince e l'inter lo mette sul mercato, la Juventus pensa anche a Dzeko

I nerazzurri sarebbero delusi dalle prestazioni del loro giocatore e valutano la cessione, mentre la Juventus continua a lavorare per il dopo-Higuain, nel frattempo Zaniolo è pronto a rinnovare con la Roma.

L’Inter mette sul mercato Skriniar

A quanto pare le ultime prestazioni di Milan Skriniar non stanno convincendo né Antonio conte, né la società, tanto che, secondo Tuttosport, il giocatore sarebbe stato messo sul mercato. L’alternativa è già stata individuata da tempo in Marash Kumbulla del Verona, mentre tra le interessate ci sarebbero le due squadre di Manchester.

La nostra opinione: in questo momento nell’Inter ci sono diverse cose che non vanno ed è normale che il club faccia le sue valutazioni peer provare a migliorare e a questo punto lavorare su una rosa più competitiva per la prossima stagione. Attualmente il giocatore è valutato attorno ai 50 milioni di euro, quindi cederlo potrebbe servire a fare cassa per tutti gli altri obiettivi di cui abbiamo già parlato a lungo (oltre a Kumbulla, i vari Tonali, Vidal, Vertonghen, Emerson...).

Juventus, torna di moda Dzeko con un occhio a Boga e Locatelli

Sempre Tuttosport racconta di come la Juventus sia tornata a guardarsi in giro per l’attacco: a quanto pare è di nuovo di moda il nome di Edin Dzeko, anche se per il momento con la Roma ci sarebbero soltanto contatti senza una vera offerta, visto che l’obiettivo principale sembra ancora Arek milik del Napoli, nel frattempo la società avrebbe anche cominciato un dialogo con i Sassuolo per Jeremie Boga e Manuel Locatelli, giusto per sondare il terreno.

La nostra opinione: se per i due neroverdi si parla di cifre più piccole (16 milioni circa sia per Boga, sia per Locatelli), il discorso che riguarda il bosniaco della Roma è più complesso, perché per quanto giocatore già esperto si tratta comunque di un top player, che già interessa all’Inter e che potrebbe quindi scatenare un’asta, e tutto quindi dipenderà dalla cessione di Higuain, che ormai è sempre più vicino all’addio: in base a quanto si monetizzerà con la vendita del Pipita, ogni discorso successivo si sbloccherà.

Zaniolo pronto a rinnovare con la Roma

Intanto, per quanto riguarda la Roma, la Gazzetta dello Sport fa sapere che Nicolò Zaniolo, al centro dell’interesse di numerosi club, presto si toglierà dal mercato: il ragazzo ha detto che vuole restare e sarebbe pronto a intavolare con i giallorossi il dialogo per il rinnovo del contratto.

La nostra opinione: da quanto traspare dalle sue parole, il ragazzo non si sente pronto per fare la star e con grande umiltà ha deciso di percorrere tutte le tappe di un cammino verso la gloria, perché prima o poi un contratto da top player arriverà e nel frattempo si consolida il bel rapporto tra uomo e tifoseria, che a Roma sponda giallorossa è piuttosto esigente, ma che le proprie bandiere non le dimentica, quando è il momento di sostenerle. E Juve, Inter e le latre interessate dovranno rassegnarsi.

