Inter, Acerbi è in pugno, ma il desiderato è Chalobah: trattativa a oltranza col Chelsea

L'incontro fra l'Inter e l'agente Federico Pastorello è andato a buon fine. L'accordo con Francesco Acerbi è stato trovato, e i nerazzurri si sono tutelati nella ricerca dell'ultimo innesto per completare il reparto difensivo. Ma il vero desiderio del club di Simone Inzaghi resta Trevoh Chalobah, ventunenne inglese in forza al Chelsea. L'Inter "parcheggerà" Acerbi in attesa degli sviluppi della trattativa con i Blues, e virerà definitivamente sul centrale della Lazio soltanto in caso di mancato accordo con la società di Londra.

La nostra opinione: Acerbi è un nome che non si discute. Esperienza e qualità sono innegabili. Ma l'Inter non è alla ricerca di una soluzione-tampone, bensì di un giocatore futuribile che possa costituire l'ossatura della squadra nel prossimo futuro. E Chalobah, classe 1999, risponde all'identikit in maniera perfetta. Il Chelsea, però, vorrebbe monetizzare, anche sul prestito. E il rischio è che la trattativa si trascini fino all'ultimo per arrivare a una soluzione gradita a entrambe.

Fiorentina: è fatta per Barak, ma resta calda la pista Bajrami

Antonín Barák è ormai un nuovo giocatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Viola avrebbe trovato l'accordo con l'Hellas Verona per il trasferimento del centrocampista ceco: sarà un affare con la formula dell'obbligo condizionato di riscatto a 10 milioni di euro più due di bonus. Ma il mercato della squadra di Commisso, impegnata nei preliminari di Conference League, potrebbe proseguire con un altro innesto di qualità a centrocampo: i fari sono puntati su Nedim Bajrami, fantasista dell'Empoli.

La nostra opinione: Barak è un ottimo innesto per le caratteristiche che si sposano con il sistema aggressivo, verticale e di qualità del calcio di Vincenzo Italiano. Il ceco darà ulteriore peso al reparto di centrocampo, aggiungendo anche propensione agli inserimenti e al tiro. Ma, a proposito del sistema impostato e ormai consolidato di Italiano, stuzzica anche l'aggiunta potenziale di Bajrami, un giocatore giovane con fantasia e qualità. Insomma, ciò che servirebbe per riaccendere l'entusiasmo per il possibile ritorno in Europa dopo cinque anni di attesa.

Hellas Verona, tentazione per Josip Ilicic

Ormai escluso dai piani futuri dell'Atalanta, Josip Ilicic potrebbe trovare una nuova casa a Verona. La pista gialloblù è emersa dopo il raffreddamento del corteggiamento che sembrava destinato a portare lo sloveno al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il problema? L'ingaggio. Gli 1.8 milioni che percepisce il giocatore sono fuori portata per le casse del Verona. Servirà, dunque, trovare un nuovo accordo al ribasso.

La nostra opinione: Il binomio potrebbe funzionare. Nonostante un'ultima stagione in calo, Ilicic è tutto fuorché un giocatore finito. A 34 anni ha ancora esperienza e qualità da mettere in campo, almeno per un altro paio di stagioni. L'Atalanta è ormai un capitolo chiuso, e una ripartenza in un nuovo ambiente dove avrebbe la possibilità di coprire un ruolo importante potrebbe essere salvifica per un giocatore che ha sofferto anche di problemi di depressione in tempi recenti.

