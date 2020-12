Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, rinnovi in vista: Donnarumma vuole restare

Secondo la Gazzetta dello Sport si lavora fortemente ai rinnovi di Donnarumma e Calhanaglu. In particolare la situazione del portiere sarebbe cambiata in positivo, con la forte volontà di rimanere indipendentemente dal rinnovo del fratello Antonio o meno. A dicembre previsto un vertice con la società per capire davvero la posizione del centrocampista turco, su cui a differenza di Donnarumma c’è meno ottimismo a causa delle elevate richieste.

La nostra opinione. Fondamentale per il Milan confermare Donnarumma. Specie dopo tutti i sacrifici di questi anni difficili. Potrebbe essere la stagione del ritorno in Champions League dopo una vita. Farlo senza Donnarumma tra i pali sarebbe davvero spiacevole. Su Calhanoglu invece discorso diverso: giocatore importante, ma i conti del Milan sono quelli che sono... Se c’è da fare un sacrificio, meglio il turco.

Genoa, Maran futuro in bilico

Sulle pagine di Tuttosport spazio al Genoa, con il futuro di Maran più in bilico. Il ko nel scontro diretto contro il Parma ha peggiorato la situazione nonostante il derby vinto in Coppa Italia. Preziosi sta pensando al solito cambio in corsa. I nomi sono due: il rientro di Nicola, che l’anno scorso salvò il Grifone. La seconda opzione, al momento più staccata, è quella di Leonardo Semplici.

La nostra opinione. Maran avrebbe bisogno di un po’ più di tempo. Questo inizio stagione per il Genoa è stato devastante con tantissimi casi di positività al Coronavirus uniti ad alcuni infortuni importanti, tra tutti quelli di una pedina d’esperienza come Zappacosta. Stanno piano piano rientrando ora. Ancora un 3 partite per vedere se cambia qualcosa le meriterebbe.

Barcellona alla caccia di un difensore centrale

Secondo il Mundo Deportivo a gennaio il Barcellona andrà alla caccia di un centrale. L’infortunio di Pique obbliga i catalani a rinforzare la linea difensiva. Il preferito è Eric Garcia del Manchester City, che però costa tanto e potrebbe non essere un affare facile. Secondo il Mundo le alternative sono Mustafi e Rudiger, ma in ogni caso sono acquisti che dovrà fare la nuova giunta direttiva.

La nostra opinione. Effettivamente dietro il Barca è un po’ in emergenza e un rinforzo servirebbe. Difficile arrivare a Garcia, anche perché al City con Guardiola è un giocare preso molto in considerazione. Tra Mustafi e Rudiger forse meglio il secondo.

