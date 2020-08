Jose Callejon of SSC Napoli during the Serie A match between Napoli and Sassuolo at Stadio San Paolo, Naples, Italy on 25 July 2020.

Secondo un'indiscrezione riportata dal quotidiano "Il Mattino", il ds del Benevento, Pasquale Foggia, avrebbe avvicinato José Maria Callejon, in uscita da Napoli dopo sette anni: l'esterno spagnolo potrebbe proseguire la carriera senza dover traslocare e assecondando i desideri della famiglia, che si è ambientata molto bene sul Golfo.

Le idee del Benevento sono ormai chiare da tempo. Tornato in Serie A dopo aver dominato la stagione in cadetteria, il team di Filippo Inzaghi ha intenzione di costruire una rosa solida per mantenere la categoria ed evitare il percorso da meteora già seguito nel 2017-18.

Secondo un'indiscrezione riportata da "Il Mattino", il ds Pasquale Foggia starebbe cercando di avvicinare José Maria Callejon al nuovo progetto giallorosso, sfruttando anche l'amicizia con Christian Maggio, sbarcato a Benevento nel 2018 dopo una carriera decennale a Napoli. Callejon è in uscita dal club partenopeo dopo 7 anni in cui è stato molto apprezzato dalla tifoseria, e potrebbe essere stuzzicato dall'idea di proseguire in Italia restando in una zona ben conosciuta e in cui la famiglia sembra essersi ambientata molto bene.

Aria di vecchio Napoli con Christian Maggio

Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano napoletano, se i contatti preliminari dovessero trovare terreno fertile, il Benevento sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta biennale. Callejon si ritroverebbe così nuovamente al centro di un progetto importante e potrebbe ricostruire la stessa catena laterale vista a Napoli con Maggio, in procinto di prolungare il contratto di un altro anno.

